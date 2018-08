Renault zeigt auf dem Caravan-Salon 2018 in Düsseldorf (Publikumstage: 25.8.–2.9.21018) neben Um- und Aufbauten für den Trafic und den Master erstmals auch eine Campinglösung für seinen Pick-up Alaskan. Der Zeltaufbau der Firma Hussarde lässt sich oberhalb der Ladefläche mit wenigen Handgriffen auf Querträgern installieren.

Zusammengelegt misst das in einer stabilen Hartschale untergebrachte Zelt 1,23 Meter in der Breite, 1,6 Meter in der Länge und 28 Zentimeter in der Höhe. In weniger als einer Minute lässt es sich zu einem 1,5 Meter breiten, 2,2 Meter langen und 1,5 Meter hohen Aufbau entfalten. Zum Gesamtpaket zählt auch eine fünf Zentimeter dicke Matratze. ampnet

Foto: Renault