Karmann-Mobil rundet seine Modellpalette des Dexter Trend in der neuen Reisemobilsaison mit einem kompakten Querbett-Modell nach unten ab. Das Fahrzeug bietet einen klassischen Grundriss mit klappbarem Doppelbett im Heck, Waschraum mit integrierter Dusche, Küche mit zweiflammigem Herd und einer Sitzgruppe für vier Personen.

Der Tisch kann auch an der Außenwand an eine Schiene eingehängt werden, so steht dem Frühstück im Freien nichts im Wege. In Verbindung mit der optionalen (all inclusive) Concept-Ausstattung zeigt sich der neue Dexter 540 Trend als komfortables Einstiegsmodell in die Karmann-Mobil-Welt. Der Grundpreis beträgt 40.390 Euro. ampnet

Foto: Karmann