Carado stockt sein Reisemobilprogramm erstmals um integrierte Fahrzeuge auf. Auf Basis des 96 kW / 130 PS starken Fiat Ducato gibt es auf jeweils 7,43 Metern Länge den I447 mit Einzel- und den I449 mit Queensize-Bett. Zusammen mit dem serienmäßigen Hubbett sind Schlafplätze für bis zu fünf Personen vorhanden. Das Raumbad verfügt über eine separate Dusche. Der Grundpreis beträgt bei beiden Modellen 54.999 Euro. Darüber hinaus bietet Carado verschiedene Ergänzungspakete. Im Basic-Paket sind unter anderem die Fahrertür vorne links, Hebekippfenster, Duschraumverkleidung, Pilotensitze mit Armlehnen, USB-Anschlüsse in der Sitzgruppe und zusätzliche Steckdosen sowie LED-Wohnraumbeleuchtung enthalten. Das Chassis-Paket umfasst neben weiteren Extras das elektronische Stabilitätsprogramm inklusive Traction Plus, eine Klimaanlage im Fahrerhaus, Beifahrer-Airbag und Tempomat. Beim Chassis-Comfort-Paket kommen Leichtmetallfelgen, Lederlenkrad und -schaltknauf, Chromringe für die Instrumententafel und Applikationen an der Armaturentafel dazu.

Mit dem Emotion-Paket lässt sich der Integrierte durch Seitenwände in champagnerfarbenem Glattblech, spezielle Außenbeklebung und hohe Heckleuchtenträger-Aufsatzteile auch von außen individualisieren. ampnet

Fotos: Carado