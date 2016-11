Noch bis Freitag dieser Woche lassen sich im Convention Center in Las Vegas spektakuläre Tuning-Ergebnisse oder Ausrutscher amerikanischer Art genießen. Die Tuning- und Zubehörausstellung SEMA 2016 hält von beidem reichlich bereit. So zeigen rund 20 Chevrolets, was Tuning so alles vermag. Einer der ansehnlichsten ist der Camaro Turbo AutoX Concept Design, aufgepimpt mit allem, was der Zubehörkatalog alles zu bieten hat.

Basis des Camaro Turbo AutoX Concept Design ist ein Camaro mit dem Zwei-Liter-Vierzylinder mit Turboaufladung. Beim Concept geht es auch um Motorleistung, aber noch mehr darum, möglichst gute Rundenzeiten herauszuholen. Dabei helfen ein Sportfahrwerk mit 20 Millimeter geringerer Bodenfreiheit, speziellen Dämpfern und Federn, stärkeren Stabilisatoren und einer Domstrebe für straffes Fahrverhalten und größere Steifigkeit. Für Querbeschleunigung und Aussehen sorgen 20-Zoll-Räder mit den Hochleistungsreifen Goodyear 285/35 R 20 und für die passende Verzögerung ein besonderer Bremsensatz mit großer Scheibe vorn (370 mm Durchmesser) und sechs Bremszylindern.

Für mehr Leistung hat das Concept-car einen Twinscroll-Turbolader an Bord, der seine Luft über zusätzliche Lüftungen in der Motorhaube bekommt. Die Abluft verlässt den Motor über einen Abgasstrang mit polierten Rohren über vier Endrohre. Das System reduziert den Gegendruck um 14 Prozent. Ein paar passende Aerodynamikteile wie der neue Diffusor sind dafür zuständig, den Rest der Luft möglichst widerstandsarm um den Camaro herumzuführen.

Der Camaro Turbo AutoX Concept Design darf zu den gelungeneren Ausstellungsstücken gerechnet werden. Er zeigt gut, welches Maß an sportlicher und an optischer Individualisierung mit Zubehörliste und Anbauteilen aus dem Handelsprogramm erreicht werden kann. Damit entspricht er voll dem Selbstverständnis dieser Messe im Spielerparadies Las Vegas. (ampnet)

Fotos: Hersteller