Cabrios werden prozentual mehr von Frauen als von Männern gefahren. Allerdings sind Frauen insgesamt seltener motorisiert als Männer, so dass absolut mehr Männer als Frauen in einem Cabriolet anzutreffen sind. Es kommt aber auch auf die Marke an. Bei den Peugeot-Cabrios sind die Damen mit einem Anteil von 58 Prozent in der Überzahl. Bei Mercedes-Benz sieht es anders aus: Wer mit dem Stern oben ohne angetroffen wird, ist zu fast 70 Prozent ein Mann. 34 Prozent aller über das Vergleichsportal Verivox versicherten Pkw werden von Frauen gefahren. Bei den Cabrios klettert ihr Anteil auf gut 43 Prozent. Die Mehrheit der Cabrio-Fahrer (60 Prozent) ist zwischen 41 und 60 Jahre alt. Da diese Altergruppe 48 Prozent aller Pkw fährt, ist sie überdurchschnittlich oft im Cabrio unterwegs.