Bosch hat eine neue 48-Volt-Batterie für Hybridfahrzeuge entwickelt. Sie ist standardisiert und kann deshalb einfach in neue und auch kleinere Fahrzeugmodelle integriert werden. Die Batterie kommt ohne aktive Kühlung aus und sitzt in einem Gehäuse aus Kunststoff statt aus Metall. Beides spart Kosten. Die Bosch-Ingenieure haben die Lithium-Zellen neu angeordnet, so dass jetzt auch ein Kunststoffgehäuse den Druck aushält. Die Produktion soll Ende 2018 beginnen. ampnet

Foto: Bosch