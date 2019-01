Neue Serienausstattungen und Möglichkeiten zur Individualisierung für das BMW 2er Coupé, das BMW 2er Cabrio, den BMW 3er Gran Turismo sowie für die Modelle der BMW 4er Reihe, das BMW M4 Coupé und das BMW M4 Cabrio – Neue BMW Individual Komposition mit M Sport Umfängen für die BMW 5er Reihe – Markteinführung des neuen BMW X2 M35i – neues BMW 8er Coupé und neuer BMW X5 mit zusätzlichen Karosserielackierungen und Ledervarianten.

BMW 2er Coupé, BMW 2er Cabrio, BMW 3er Gran Turismo:

Zu den frischen Akzenten, die sowohl die Sportlichkeit als auch die Eleganz im Erscheinungsbild des BMW 2er Coupé und des BMW 2er Cabrio betonen sollen, gehören die abgedunkelten Heckleuchten, die von März 2019 an Bestandteil der Serienausstattung sind. Auch das High-Performance-Modell BMW M2 Competition ist künftig serienmäßig mit abgedunkelten Heckleuchten ausgestattet.

Außerdem sind für das BMW 2er Coupé und das BMW 2er Cabrio jeweils in Verbindung mit dem Modell Sport Line zusätzliche 17 beziehungsweise 18 Zoll große Leichtmetallräder in Bicolor-Ausführung optional verfügbar.

18 Zoll große, mit Mischbereifung bestückte M Leichtmetallräder im Doppelspeichendesign und der Farbe Ceriumgrau matt werden als neue Sonderausstattung für das BMW M240i Coupé, das BMW M240i xDrive Coupé, das BMW M240i Cabrio und das BMW M240i xDrive Cabrio angeboten.

Die Auswahl der Karosserielackierungen für die besonders sportlichen Reihensechszylinder-Modelle der BMW 2er Reihe umfasst nun auch die neue Variante Long Beach Blau metallic.

Für alle Modellvarianten des BMW 2er Coupé und des BMW 2er Cabrio ist künftig in Verbindung mit dem Modell Sport Line und dem Modell M Sport ein schwarzer Nierenrahmen erhältlich. Neu im Programm der Optionen für das Interieur ist außerdem die Lederausstattung Dakota mit Exklusivnaht.

Auch beim BMW 3er Gran Turismo gehören die dunklen Heckleuchten von März 2019 an zur Serienausstattung. In Verbindung mit den optionalen Adaptiven LED-Scheinwerfern werden darüber hinaus schwarze Einsätze für die Scheinwerfereinheiten angeboten. Passend dazu beinhaltet der Ausstattungsumfang des Modells M Sport künftig eine BMW Niere, Abgasendrohr-Blenden sowie optional auch Außenspiegelkappen in Schwarz hochglänzend.

Außerdem sind als neue exklusive Option in Verbindung mit dem Modell M Sport 18 Zoll große M Leichtmetallfelgen im Sternspeichendesign in der Farbe Jetblack sowie 19 Zoll große M Leichtmetallräder im Doppelspeichendesign in Jetblack glanzgedreht einschließlich Mischbereifung erhältlich.

Zusätzlich ist für das Modell M Sport die Außenfarbe Mineralweiß metallic verfügbar.

BMW 4er Reihe, BMW M4 Coupé, BMW M4 Cabrio: Neue Lackierungen, Leichtmetallräder und Lederausstattungen.

Die Modelle der BMW 4er Reihe sollen von März 2019 an durch neue Möglichkeiten zur Individualisierung zusätzlich an Attraktivität gewinnen. So lässt sich die stilvolle Eleganz des BMW 4er Gran Coupé künftig mit einer BMW Individual Lackierung in Aventurinrot metallic sowie mit einer BMW Individual Sonderlackierung in Frozen Dark Grey metallic besonders wirkungsvoll unterstreichen. Die Farbauswahl für das BMW 4er Coupé und das BMW 4er Cabrio umfasst nun auch die Variante Mediterranblau metallic. Neu im Programm der Sonderausstattungen für alle Modelle der BMW 4er Reihe sind 18 Zoll große Leichtmetallräder im Doppelspeichendesign und der Bicolor-Ausführung Orbitgrau sowie 19 Zoll große M Leichtmetallräder im Doppelspeichendesign und der Bicolor-Ausführung Jetblack einschließlich Mischbereifung.

Und auch im Innenraum lassen sich neue individuelle Akzente setzen: mit der ab März 2019 in Verbindung mit dem Modell Sport Line, dem Modell Luxury Line und dem Modell M Sport wählbaren Farbvariante Mokka für die optionale Lederausstattung Dakota sowie mit den Interieurleisten in der Ausführung Carbon Fibre, die in Verbindung mit dem Modell M Sport erhältlich sind. Die Serienausstattung der Modelle M Sport und Sport Line in der BMW 4er Reihe umfasst künftig eine schwarze Heckleuchtenblende sowie eine Einfassung der BMW Niere in Schwarz hochglänzend.

Die abgedunkelten Heckleuchten zieren künftig auch die Heckansicht des BMW M4 Coupé und des BMW M4 Cabrio. Optional wird für die beiden High-Performance-Modelle von März 2019 an die BMW Individual Lackierung Frozen Dark Blue II angeboten. Darüber hinaus sind für das BMW M4 Coupé mit M Competition Paket zwei neue Bicolor-Lederausstattungen verfügbar. Die BMW Individual Volllederausstattung Merino Feinnarbe steht in den Farbkombinationen Sakhir Orange/Schwarz und Silverstone/Schwarz zur Auswahl.

Exklusive Dynamik: Neue Ausstattungslinie M Sport Individual für die Modelle der BMW 4er Reihe.

Als neue und besonders attraktive Ergänzung im Angebot der Ausstattungslinien für das BMW 4er Coupé, das BMW 4er Cabrio und das BMW 4er Gran Coupé steht von März 2019 an das Modell M Sport Individual zur Auswahl. Bei dieser Variante werden die M typischen Merkmale für dynamische Fahrfreude mit besonders exklusiven Optionen von BMW Individual kombiniert. Zu den Bestandteilen der neuen Ausstattungslinie gehören unter anderem die BMW Individual Lackierung in der Farbe Tansanitblau metallic, das M Aerodynamikpaket, die BMW Individual Hochglanz Shadow Line, 19 Zoll große BMW Individual Leichtmetallräder im V-Speichendesign mit Mischbereifung und die Variable Sportlenkung. Die mit Hinterradantrieb ausgestatteten Modelle erhalten außerdem ein M Sportfahrwerk..

BMW 5er Reihe: BMW Individual Komposition mit M Sport Umfängen.

Eine harmonisch aufeinander abgestimmte Auswahl besonders exklusiver Design- und Ausstattungsmerkmale kennzeichnet die BMW Individual Komposition in Verbindung mit M Sport Umfängen, die von März 2019 an für die BMW 5er Limousine und den BMW 5er Touring erhältlich ist. Die neue Option umfasst unter anderem eine BMW Individual Lackierung in den Varianten Azuritschwarz metallic, Carbonschwarz metallic, Champagner Quarz metallic, Almadinbraun metallic oder Rhodonitsilber metallic, 20 Zoll große BMW Individual Leichtmetallräder, eine BMW Individual erweiterte Lederausstattung Merino in den Farben Tartufo, Caramel oder Rauchweiß, Komfortsitze mit Aktiver Sitzbelüftung, eine lederbezogene BMW Individual Instrumententafel, einen anthrazitfarbenen BMW Individual Dachhimmel und BMW Individual Interieurleisten.

BMW 8er Coupé: Erweiterte Vielfalt im Programm der Lackierungen und Lederausstattungen.

Das ausdrucksstarke Design und das luxuriöse Innenraum-Ambiente des neuen BMW 8er Coupé lässt sich zum Frühjahr 2019 durch eine erweiterte Vielfalt im Angebot der Außenlackierungen und Lederausstattungen noch gezielter auf den persönlichen Stil abstimmen. Die Auswahl der Karosseriefarben wird um die BMW Individual Lackierungen Aventurinrot metallic und Tansanitblau metallic sowie um die BMW Individual Sonderlackierungen Brillantweiß metallic, Frozen Dark Brown metallic, Frozen Arctic Grey metallic, Frozen Cashmere Silver metallic, Frozen Dark Silver metallic, Frozen Brilliant White metallic und Pure Metal Silver metallic ergänzt.

BMW X5: Neue Karosseriefarben und Lederausstattungen.

Auch das Angebot der Karosseriefarben und Lederausstattungen für den neuen BMW X5 wird zum Frühjahr 2019 nochmals erweitert. Für das Sports Activity Vehicle stehen künftig auch die Außenlackierungen Sophistograu Brillanteffekt metallic und Terrabraun metallic sowie BMW Individual Lackierungen in den Varianten Rubinschwarz metallic, Pyritbraun metallic, Ametrin metallic und Tansanitblau metallic zur Auswahl.

Auch der Innenraum des neuen BMW X5 erhält durch zusätzliche Optionen eine individuelle Note. Die Neuerungen im Angebot umfassen die BMW Individual erweiterte Lederausstattung Merino in der Farbkombination Elfenbeinweiß/Nachtblau sowie die BMW Individual Volllederausstattung Merino Feinnarbe in den Farben Schwarz, Elfenbeinweiß, Tartufo, Coffee und Elfenbeinweiß/Nachtblau. Darüber hinaus ist von April 2019 an optional die BMW Individual Interieurleiste in der Edelholzausführung Fineline schwarz mit Aluminiumeinlegern erhältlich.

Verkaufsstart für den BMW X2 M35i, BMW X1 xDrive20i, BMW X2 xDrive20i und BMW X1 xDrive25i jetzt mit Otto-Partikelfilter.

Zum Frühjahr 2019 steht auch das neue Spitzenmodell des BMW X2 an der Startlinie. Mit der Markteinführung des BMW X2 M35i wird das extrovertierte Design des kompakten Sports Activity Coupés mit einem besonders kraftvollen Vierzylinder-Ottomotor kombiniert. Die neue, 2,0 Liter große Antriebseinheit mit M TwinPower Turbo Technologie erzeugt eine Höchstleistung von 225 kW/306 PS sowie ein maximales Drehmoment von 450 Nm und beschleunigt den BMW X2 M35i in 5,0 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h. Die Kraftübertragung erfolgt über ein 8-Gang Steptronic Sport Getriebe und den intelligenten Allradantrieb BMW xDrive. Zu den herausragend sportlichen Fahreigenschaften tragen außerdem die M Sportbremsanlage und das an der Vorderachse verbaute mechanische M Sportdifferenzial bei.

Ein optimiertes Emissionsverhalten zeichnet ab März 2019 weitere Benzinmotor-Varianten der Modelle BMW X1 und BMW X2 aus. Der BMW X1 xDrive20i, der BMW X2 xDrive20i und der BMW X1 xDrive25i sind künftig mit einem Otto-Partikelfilter zur Reduzierung von Feinstaub-Emissionen ausgestattet.

Fotos: BMW