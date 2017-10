Elektroautos scheinen die Zukunft zu sein. Das ahnen seit einigen Jahren nun auch die deutschen Hersteller und holen auf. Und das nicht nur technisch, sondern auch in puncto Stückzahlen. Über ein 64,2 Prozent-Plus seit Jahresbeginn freut sich aktuell die BMW Group. Allein in den ersten drei Quartalen des laufenden Jahres konnten mit 68.687 Einheiten mehr elektrifizierte Fahrzeuge abgesetzt werden, als im gesamten Vorjahr 2016. Die magische 10.000 Einheiten-Grenze pro Monat wurde im vergangenen September um 786 Fahrzeuge übertrumpft.

„Wir freuen uns über die anhaltend starke Absatzentwicklung unseres einzigartigen Sortiments elektrifizierter Fahrzeuge. Unabhängige Studien bestätigen unsere führende Position im Bereich der Elektromobilität“, betonte Ian Robertson, Mitglied des Vorstands der BMW AG, zuständig für Vertrieb und Marke BMW. „Die BMW Group hält den größten Anteil am weltweiten elektrifizierten Markt. Wir sind auf dem besten Weg, unser Ziel von 100.000 Einheiten zum Ende des Jahres zu erreichen. Dieses kontinuierliche deutliche Wachstum beim Absatz elektrifizierter Fahrzeuge geht zu einem Teil auf die zunehmende Verfügbarkeit des BMW 5er Plug-In-Hybrid zurück, der in einigen Märkten bis zu einem Drittel des Absatzes der BMW 5er Limousine ausmacht“, so Robertson weiter. mid