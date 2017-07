Nach der Markteinführung der neuen BMW 5er Limousine ist der Kombi, der bei BMW traditionell „Touring“ genannt wird, hierzulande mit Spannung erwartet worden. Denn der Touring ist in Europa und speziell in Deutschland besonders beliebt, in den USA hat er dagegen kaum Bedeutung. Der neue 5er Touring wurde breiter, länger und natürlich moderner als sein Vorgänger. Mit seiner Außenlänge ist er aber nicht länger als die Limousine. Im Vergleich zu seinem Touring Vorgänger wuchs der neue 5er (G31) jedoch um vier Zentimeter in die Länge und einen in die Breite. Optisch rückt er näher an den 7er – dem Flaggschiff der Bayern. Trotzdem ist das Design des 5er Kombis nur eine Evolution. Das Konzept der zurückhaltenden optischen Änderung des Blechkleides hat sich bei BMW bewährt. So bleibt das alte Modell noch attraktiv, während das neue seine Herkunft nicht zu sehr verleugnet und Traditionalisten doch nicht abschreckt.

Luxus-Laster

Der Innenraum des neuen 5ers überzeugt durch Wertigkeit, Qualität und Klasse. Dabei unterscheidet sich das Innenleben des Kombis nicht von dem der Limousine. So sind auch hier das „iDrive“ genannte digitale 10,25 Zoll Touchscreen mit Gestensteuerung, das digitale Cockpit, die nächste Stufe von „BMW Connected“ und viele Assistenzsysteme aus dem 7er BMW an Board. Doch beim Touring kommt es auch auf den Nutzwert an. Der Premium Kombi aus Bayern macht das Fond selbst für Großgewachsene zum Rückbank GT.

Auf den konturierten Rückbänken finden Menschen selbst jenseits der 1.90 Meter ausreichend Kopf- und Kniefreiheit. An Platz, Verarbeitungsqualität und Ergonomie gibt es hinten wie vorne selbst für kritische Geister nichts zu meckern. Zudem können die Bayern mit einem großen und praktischen Kofferraum punkten. Er nimmt 570 Liter auf und kann durch das Umklappen der Rücklehnen auf 1.700 Liter erweitert werden. Sie lässt sich in drei Teile gliedern und kann in ihrer Neigung verstellt werden. Die maximale Zuladung gibt BMW mit 730 Kilogramm an. Wie beim Vorgänger lässt sich die Heckscheibe getrennt von der Heckklappe – auch via Gestensteuerung – öffnen. Im Laderaum selbst sorgt ein neues Konzept für Ordnung. Gepäckabdeckung und Trennnetz lassen sich jetzt separat verstauen. Sie finden Platz im Kofferraumboden.

Bei den Motoren kann der geneigte Käufer aktuell zwischen zwei Benzinern und zwei Dieselmotoren wählen. Sie sollen um bis zu 11 Prozent sparsamer sein und bis zu 20 Kilo weniger wiegen, als die Vorgänger. 520d und 530d leisten 190 bzw. 265 PS. Das Benziner-Team besteht aus 530i (252 PS) und 540i (340 PS). Letzterer fährt stets mit Allradantrieb vor, bei kleineren Antrieben gibt es diesen optional. Außer beim schwächsten der vier Motoren (beim 520d) gehört das Acht-Gang Automatikgetriebe (Steptronic von ZF) zur Serienausstattung.

Der 190-PS-Selbstzünder konnte auf den Testfahrten mit seiner geräuscharmen Laufkultur überzeugen. Unterschiede zum Fahrverhalten der Limousine sind kaum auszumachen. Selbst schlechte Straße bügelt das Fahrwerk in bester Manier aus. Der xDrive genannte Allradantrieb und die kombinierbare Integral-Aktivlenkung formen den Kombi zum auf der Straße klebenden Agilitäts-Monster. Der Zweiliter-Vierzylinder Diesel ist mit der aktuell besten Katalysator-Technologie versehen, die Harnstoff einspritzt, um die Verbrennung zu optimieren und Abgase bzw. Rußpartikel zu minimieren. Mit einem Norm-Verbrauch von 4,3 – 4,7 Litern ist der „kleine“ Diesel ein echter Sparfuchs. Doch wer jetzt denkt, dieser Motor sei arm an Emotion, der irrt. Via Knopfdruck lässt sich der Fahrerlebnis-Schalter auf den Sport-Modus stellen. Das Gaspedal, die Lenkung und die Federung zeigen dann den für BMW so typischen Spagat aus Komfort, Luxus und Sportlichkeit.

Kann teil-autonom fahren

Mit dem digitalen Display-Schlüssel ist auch für Technik-Nerds einiges geboten. Denn genau wie der 7er kann der 5er über Remote Parking ferngesteuert eingeparkt werden. Außerdem findet dieser BMW freie Parkplätze, kann diese über „ParkNow“ sogar reservieren und sich selbst via Parkassistent in die Lücke lotsen. Auch die aus dem 7er bekannte Sicherheits- und Assistenzsysteme sind – überwiegend gegen Aufpreis – im neuen 5er Touring zu haben: Ausweich-, Querverkehr-, Spurwechsel- und Spurhalteassistent machen die neue Generation des 5ers zum teil-autonomen Luxus-Laster. Denn mit diesen Funktionen kann der BMW bei Bedarf das Lenken, Bremsen und Gas geben übernehmen – und das bei Geschwindigkeiten von bis zu 210 km/h. Außerdem kann sich der Eigentümer mittels 3D-View, dreidimensionale Echzeit-Aufnahmen von der Umgebung seines Autos aufs Handy spiegeln lassen. Fazit

Der neue 5er Touring ist ab 48.600 Euro (520d) zu haben. Damit kostet der Kombi 2.500 Euro mehr als die Limousine. Für den 190 PS Diesel werden in Verbindung mit der sehr guten Achtstufen-Automatik mindestens 50.850 Euro fällig. In Abhängigkeit von Motor und Ausstattung werden die meisten 5er Touring kaum unter 60.000 Euro vom Hof der BMW Händler rollen. Stolze Preise, für die man jedoch einen hochmodernen, fahrdynamischen, luxuriösen Business Kombi für nahezu jeden Anlass erhält.

Wesentliche Technische Daten

BMW 520d Touring

Abmessungen (Länge/Breite/Höhe): 4,94 / 1,87 / 1,50 m

Radstand: 2,98 m

Leergewicht (DIN): 1.630 kg

Sitzplätze: 5

Wendekreis: 12,05 m

Gepäckvolumen: 570 – 1700 Liter

Motor: Vierzylinder-Diesel

Getriebe: 6-Gang Schaltgetriebe, 8-Gang Steptronic

Leistung: 140 kW / 190 PS

Höchstgeschwindigkeit: 250 km/h

Abgasnorm: Euro 6

Tankvolumen: 68 Liter

Max. Anhängelast: 2000 kg

max. Drehmoment: 400 Nm bei 1750 bis 2500 U/min

Beschleunigung 0-100 km/h: 8,0 s (7,8 s mit Achtgang-Steptronic)

Normverbrauch (kombiniert): 4,5 – 4,9 l/100 km (4,3 – 4,7 l/100 km mit Achtgang-Steptronic)

Testverbrauch 5,1 Liter

Preis des Modells: ab 47.700 Euro (mit 8-Gang-Steptronic ab 49.950 Euro)

Fotos: Wolfgang Gregor Maier/Der-Autotester.de