Er ist so der Jeep schlechthin: der Wrangler, ein echter Offroader. Es gibt ihn als Zwei- und als Viertürer „Unlimited“ mit verlängertem Radstand – und als Reisemobil. Die Firma Behl Mobile hat sich nämlich auf den individuellen Um- und Ausbau von Wohnmobilen spezialisiert.

Die im Jahre 2006 von Erhard Behl gegründete fränkische Firma passt in Altfeld Reisemobile den speziellen Bedürfnissen der Kunden an. Der Ausbau des Wrangler Unlimited, so gibt Behl durchaus zu, war auch für ihn und sein Team „eine besondere Herausforderung“. Zunächst ging es lediglich um den Einbau einer Sitzbank, eines Spül- und Waschbeckens, sowie um etwas Stauraum und Platz für einen Kartuschenkocher.

Der Wrangler selbst war mit einer rund 38 Zentimeter messenden Verlängerung der Karosserie und einem Aufstelldach schon „vorgerüstet“. Diesen Gazell-Aufbau gibt es „leer“ ab 12.900 Euro. Bei offenem Dach liegt die Stehhöhe bei bis zu 213 Zentimetern, das zusätzliche Gewicht des wieder abnehmbaren Aufsatzes bei 80 bis 180 Kilogramm, je nach Version. Die Kabine wird statt des Hardtops montiert, ein neuer Stoßfänger verbindet Kabine und Jeep am hinteren Teil des Fahrzeugs. Das Aufstelldach wird mit Gasdruckfedern geöffnet, vier Fenster mit Moskitonetzen sorgen für gute Belüftung. Das obere Bett ist 120 x 200 Zentimeter groß. Am Heck gibt es eine ausziehbare Einstiegsleiter.

Der Besitzer des Jeeps wollte es ein wenig wohnlicher und auch noch Platz für einen großen Hund haben. Es kam eins zum anderen und auf die Wunschliste wanderten noch weitere Punkte wie eine mit Kraftstoff betriebene Standheizung, ein Frischwassertank, Kühlschrank und eine Warmwasserversorgung mit Außendusche. Schön wäre es auch, wenn die Elektroversorgung ein oder zwei Tage autarkes Campen hergeben würde und die Standheizung auch den Motor vorwärmen könnte. Irgendwie hat es Erhard Behl mit seinem Team dann geschafft, alle diese Wünsche zu erfüllen. ampnet

Foto: Behl Mobile