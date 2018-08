Wem die 115 PS im VW Up GTI immer noch nicht reichen, der kann jetzt bei B & B noch einmal nachlegen lassen. Der Tuner aus Siegen bietet für knapp 1.500 Euro eine Leistungssteigerung auf 145 PS und 260 Newtonmeter Drehmoment (plus 60 Nm) an. Hierbei sinkt die Beschleunigungszeit für den Standardsprint auf 100 km/h von 9,1 Sekunden auf 7,9 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit steigt von 196 km/h auf über 210 km/h.

Für knapp 1.000 Euro steht ein kleineres Leistungskit für den Up GTI zur Verfügung, das 136 PS und 240 Nm bietet. Für die 90-PS-Version des Up bekommt der Kunde bei B & B außerdem Leistungsanhebungen auf 115 PS und 125 PS.

Das Angebot des Tuners für den kleinsten VW umfasst außerdem unter anderem noch eine Sport-Abgasanlage und ein Gewindefahrwerk. ampnet

Fotos: B & B