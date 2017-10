Die meisten von uns fahren gerne Auto. Und für nicht wenige ist das Auto mehr als reines Fortbewegungsmittel. Unser Auto verleiht uns individuelle Mobilität, dieses gute Gefühl von Freiheit. Nicht wenige Deutsche bezeichnen sich sogar als leidenschaftliche Autofahrer. Das ist die gute, die emotionale Seite des Themas Auto. Aber wenn man mit dem Auto unterwegs ist, kann immer etwas passieren. Darüber sind sich die meisten bewusst. Wer vorausschauend und vorsichtig fährt, tut seinen Teil dazu, sicher ans Ziel zu kommen. Aber Fehler anderer Verkehrsteilnehmer hat man nicht im Griff. Auch Pannen können nicht zuletzt bei älteren Autos vorkommen. Insbesondere auf der Auto-Reise möchte man für solche Fälle möglichst gut gewappnet sein, um nicht irgendwo hilflos zu stranden.

In solchen Fällen braucht man einen erfahrenen Partner. Der AvD bietet seinen Mitgliedern seit über 100 Jahren weit mehr als nur Pannenhilfe und Abschleppen. Der AvD – Automobilclub von Deutschland e.V. zeichnet sich durch über 100 Jahren Erfahrung rund ums Auto und den Motorsport aus. Damit es nicht unnötig teuer wird, können Mitglieder aus zwei Pakten wählen. Wer Schutz und Hilfe in Deutschland sucht nimmt den „AvD HELP – Schutz deutschlandweit“. Wer auch im Ausland unterwegs ist, wählt „AvD HELP PLUS – Schutz weltweit“. Beide Pakete bieten ein ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis. In den Paketen ist nach Pannen oder Unfällen unter anderem folgendes beinhaltet: Schnelle und zuverlässige Hilfe vor Ort. 24-Stunden-Notfallrufnummer, Übernahme der Mietwagenkosten (ein mal pro Jahr, maximal 60 Euro) und Übernahme einer Übernachtung im Hotel (für eine Nacht pro Jahr bis zu 75 Euro) und eine Verkehrsrechtsberatung bei einem AvD Vertrauensanwalt. Denn der AvD ist auch Partner für alle Rechtsfragen um Auto und Verkehr.



Wer zunächst nur das Deutschlandpaket abschließen möchte, kann jederzeit das Upgrade auf den weltweiten Schutz wählen. Mit der AvD App lässt sich dein Auto im Fall einer Panne oder eines Unfalls bis auf wenige Meter genau orten. Im Fall der Fälle kann das ein entscheidender Zeitvorteil sein. Die App bietet aber auch weitere Vorteile, wie etwa einen Bußgeldrechner. Neben dem klassischen Pannenschutz bietet der AvD auch Sonderaktionen wie vergünstigte Reisebuchungen (z.B. bei Berge & Meer 10 Prozent Nachlass) und spezielle Versicherungen.

Besonderes Schmankerl: Wer an einem Corvette Verkehrssicherheitstraining teilnehmen möchte, bekommt als AvD Mitglied 99 Euro Vergünstigung im Bosch Test-Center in Boxberg. Dabei wird ein Corvette C7 Stingray für die Fahrten zur Verfügung gestellt.

Was haltet Ihr von den den Schutzpaketen und den Versicherungsleistungen des AvD? Habt Ihr vor, für Eure nächste Reise ein Schutzpaket abzuschließen?

Fotos: AvD – Automobilclub von Deutschland e.V.