In Florida/USA könnte die Pizza-Bestellung ab sofort von einem autonom fahrenden Auto des Typs Ford Transit Connect ausgeliefert werden, denn dort arbeitet Ford nun mit dem Unternehmen „Postmates“ zusammen – einem On-Demand-Dienstleister, der im Auftrag von Restaurants, Baumärkten, Cafés oder lokalen Einzelhändlern die vom Kunden bestellte Ware ausliefert. Das Postmates-Pilotprojekt läuft derzeit gemeinsam mit mehr als 70 teilnehmenden Unternehmen in Miami und Miami Beach an. Zum Einsatz kommt ein Ford Transit Connect mit Schließfachsystem, um die bestellten Lebensmittel an mehrere Empfänger pro Lieferweg ausliefern zu können.

Das Ford Transit Connect-Forschungsfahrzeug ist so konzipiert, dass es wie ein autonom fahrendes Fahrzeug eingesetzt werden könnte – aber dennoch wird es von einem Fahrer manuell gesteuert. Diese Entscheidung wurde getroffen, weil beim Postmates-Projekt der Schwerpunkt der Forschung auf der sogenannten letzten Meile der Lieferung liegt. Getestet wird vor allem, wie Unternehmen und Verbraucher mit einem prinzipiell selbstfahrenden Fahrzeug – also mit einem Auto ohne Fahrer und damit auch ohne Ansprechpartner – interagieren. Die Entwicklung und die Erprobung autonom fahrender Fahrzeuge treibt Ford mit anderen Fahrzeugen voran. Für das Jahr 2021 plant Ford die Einführung eines marktreifen, autonomen Fahrzeugs.

Wenn der Transit Connect mit der Lieferung am Bestimmungsort ankommt, erhält der Kunde eine Textnachricht, dass seine Bestellung abholbereit ist. Um das entsprechende Entnahmefach entriegeln zu können, gibt er über den Touchscreen des Fahrzeugs einfach seinen Zugangscode ein, den er bei der Bestellung erhalten hat. Via Bildschirm wird er dann darüber informiert, in welchem Schließfach sich das bestellte Essen befindet, das außerdem gut erkennbar beleuchtet wird. Tests haben gezeigt, dass Kunden auch Audio-Anweisungen über Lautsprecher schätzen, daher hat Ford diese Funktion ebenfalls in das Postmates-Pilotprogramm integriert.

Foto: obs/Ford-Werke GmbH/Ryan Merrill Photography