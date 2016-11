Der Auman EST ist während der International-Commercial-Vehicle-Ausstellung in Guangzhou mit dem erstmals verliehenen Preis „Chinese Truck of the Year“ ausgezeichnet worden. Der Schwerlast-Lkw stammt aus dem Joint Venture zwischen dem heimischen Hersteller Foton und Daimler. Beijing Foton Daimler Automotive (BFDA) produziert den Fernlastwagen lokal für den chinesischen Markt.

Die Jury des „Chinese Truck of the Year“ setzt sich aus Journalisten der Nutzfahrzeugpresse, Repräsentanten der Kunden und Mitgliedern der branchenbekannten „International Truck of the Year“ Jury zusammen. Die Auszeichnung basiert auf Beurteilungen in den Bereichen Innovation, Effizienz, Emissionen, Sicherheit, Fahrerlebnis und Komfort. (ampnet)

Foto: Daimler