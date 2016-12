Audi will mit einem Paukenschlag in das neue Jahr starten: Auf der North American International Auto Show (NAIAS) in Detroit wird Audi im Januar 2017 den Q8 concept vorstellen. Die seriennahe Studie soll die Synthese aus der emotionalen Linienführung eines Coupés und SUV-typischem Raumangebot verkörpern. Damit erschließe die Marke ein neues Segment für die Oberklasse, so Audi.