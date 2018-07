Ab sofort ist das SUV Q8 aus dem Luxus-Segment bei Audi bestellbar. Mit dem permanenten Allradantrieb Quattro und einer Bodenfreiheit von bis zu 254 Millimetern verspricht Audi echte Offroad-Qualitäten. Zum Marktstart bringt Audi den Q8 3.0 TDI mit 286 PS und einem maximalen Drehmoment von 600 Newtonmetern (Nm). Die üppigen Abmessungen von 4,98 Metern Länge, 2 Metern Breite und 1,71 Höhe machen den Q8 zu einer opulenten Erscheinung im Straßenbild. Im August ist der Marktstart.

In 6,3 Sekunden soll er die mindestens 2,2 Tonnen auf 100 km/h beschleunigen und eine Höchstgeschwindigkeit von 245 km/h erreichen.

In Kürze folgen ein kleinerer Drei-Liter-Diesel mit 231 PS im Audi Q8 45 TDI und ein Sechszylinder-Benziner mit 340 PS im Audi Q8 55 TFSI.

Der Audi Q8, der im Werk Bratislava vom Band fährt, ist ab sofort in Europa bestellbar und kommt im August zu den Händlern. Der Preis in Deutschland startet bei 76.300 Euro. ampnet