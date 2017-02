Audi präsentiert „Audi select“ #Werbung

Entscheidungen fallen manchmal schwer. So auch bei der Wahl des fahrbaren Untersatzes. Im Frühling soll es am besten ein Sportwagen sein, im Sommer ist ein Cabrio, das „must have“und im Winter natürlich ein SUV? Und für die Ausfahrt mit Freunden ein Motorrad?

Welches Fahrzeug passt am besten zu mir ?

Zu meinen Gewohnheiten? Die ersten Sonnenstrahlen kriechen im Frühling hervor – und schon wollen wir im Cabrio durch die Welt brausen. Wollen uns den Wind um die Nase wehen lassen. Oder wäre nicht doch ein richtiger Sportwagen die bessere Alternative? In dem ist aber zu wenig Platz! Und den brauchen wir aktiven Menschen doch für Fahrrad, Hund und größere Einkäufe!

Also doch ein SUV? Der bietet auch noch bequemes Einsteigen, die höhere Sitzposition und damit bessere Übersichtlichkeit. Angesagt ist ein solcher Geländewagen ja zudem. Auch wenn heute viele SUVs nicht unbedingt geländetauglich sind, fährt man gern am Roten Teppich mit ihm vor oder punktet schlicht bei den Nachbarn.Wer ein neues Auto kauft, hat also die Qual der Wahl und muss sich den Favoriten entscheiden.

Denn wer kann schon 3 Autos in seiner Garage und auf seinem Konto unterbringen: Audi hat dazu eine tolle Idee und schafft nun Abhilfe. Mit dem Mobilitätskonzept „Audi select“ (*) könnt Ihr sie alle haben.“ Ein Jahr, drei Autos! „Audi select“ macht es möglich. Sie können bis zu drei Wunschfahrzeuge in nur einem Jahr fahren“, so der Werbeslogan. Für noch mehr Adrenalin und Fahrspaß gibt es sogar ein Motorrad dazu. Wählen Sie jetzt eines von vier Ducati Modellen für sechs Monate hinzu. Einfach ein Paket zusammenstellen, den Preis berechnen und los geht´s.

#Sponsored Video

Mit dem Audi Carsharing Programm können Sie pure Fahrzeugvielfalt erleben. Das Angebot des Ingolstädter Autobauers richtet sich an Kunden, die mehr Freiheit und Flexibilität bei der Fahrzeugwahl wünschen.

So funktioniert’s:

Auswählen

Aus einem Premiumpool attraktiv ausgestatteter, junger Gebrauchtwagen kann man bis zu drei verschiedene Audi Modelle im Jahr wählen und hintereinander fahren.

Auf Wunsch kann zusätzlich auch noch eine Ducati ins Programm aufgenommen werden.

Losfahren