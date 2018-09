Audi e-tron: Elektro-Weltpremiere in San Francisco – im Bewegtbild

Mit dem e-tron präsentiert Audi sein erstes rein elektrisches Fahrzeug in der Serie.

Das SUV mit Allradantrieb presst aus zwei E-Motoren 300 kW, umgerechnet 408 PS, soll über 400 Kilometer Reichweite bieten und in 5,7 Sekunden auf Tempo 100 km/h beschleunigen. Doch wie funktioniert der Quattro (Allrad-) Antrieb? Was ist an der Exterieur-Optik neu? Was kann das Innenraum-Design um die digitalen Aussenspiegel? Wie lädt man den e-tron? Was kann Audis erstes elektrisches Auto noch so? Was kostet der e-tron und ab wann kann ich ihn bestellen? – Die Antwort auf all diese Fragen findet ihr in unserem Video. Versprochen! – Schaut rein!

Foto: Tobias Sagmeister