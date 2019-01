Mit dem e-tron präsentiert Audi sein erstes rein elektrisches Serienmodell. Das SUV mit Allradantrieb zieht aus zwei E-Motoren in Summe 300 kW (408 PS). Es soll über 400 Kilometer Reichweite bereitstellen und in 5,7 Sekunden aus dem Stand Tempo 100 erreichen. Ich hatte die Gelegenheit, den e-tron vor seiner Markteinführung in Abu Dhabi zu fahren.

Mit einer Länge von 4,90 Metern und einer Höhe von 1,62 Metern ist der e-tron zwischen Q5 und Q7 angesiedelt. Doch der Ingolstädter mit dem vermeintlich reinen Öko-Image hat mehr als Elektromobilität zu bieten. So wartet er unter anderem mit innovativen (optional) digitalen Außenspiegeln auf. Vorn markiert ihn ein grauer oder schwarzer Singleframe-Grill, am Heck ein Diffusor und an den Rädern (optional) Bremssättel mit e-tron-Schriftzug in Orange. Das Leuchtband am Heck hebt den e-tron von seinen SUV-Brüdern ab. Sein Design erinnert trotzdem stark an Q3, Q5 und Q7.

Signifikante Änderung im Innenraum sind die 7-Zoll großen Bildschirme zur Darstellung des von den digitalen Außenspiegeln gelieferten Bilds. Auch die offene Mittelkonsole hat man so noch nicht bei Audi gesehen. Über ihr thront das Infotainment-System mit Touchscreens in 10,1 und 8,6 Zoll Größe auf zwei Ebenen. Hinter dem Lenkrad dann das 12,6 Zoll messende „Virtual Cockpit“ und ein optionales Head-up-Display. Weil der Akku-Satz unter dem Boden Platz findet, haben die Passagiere in der zweiten Sitzreihe viel Platz. Der Kofferraum hat mit 600 Litern Fassungsvermögen (umgeklappt: 1.725 Liter) das Prädikat „alltagstauglich“ verdient. Unter der Frontklappe schlummert zudem ein praktisches 60-Liter-Staufach.

664 Newtonmeter als maximales Drehmoment werden durch zwei Elektro-Motoren erzielt. Einer sitzt über der Vorderachse (135 kW, 309 Nm), der andere über der Hinterachse (165kW, 355 Nm). Damit beschleunigt der Audi e-tron stufenlos und wirklich beeindruckend schnell aus dem Stand bis auf eine Höchstgeschwindigkeit von 200 Stundenkilometern. Mit dem speziellen e-tron-Allradantrieb lässt sich – via radselektiver Momentensteuerung – die gesamt Leistung des jeweiligen Motors nach vorne oder hinten verfrachten. Der Audi Stromer liegt mit seinen 2.5 Tonnen Leergewicht satt auf der Straße. Das Federungssystem wurde bestens auf das vergleichsweise hohes Gewicht abgestimmt. Ein variables, dreistufiges Rekuperationskonzept sorgt dafür, dass die Energie-Rückgewinnung beim Bremsen und sogar im Schub erfolgt. Auf unseren ersten Testfahrten wären wir übrigens 390 Kilometer weit mit dem e-tron gekommen.

Der 700 Kilo schwere und crash-geschützt verbaute Akku-Satz des e-tron kann bis zu 95 kWh Energie speichern bei einer Nominalspannung von 396 Volt. In den meisten Fällen wird der Akku von den Nutzern wohl mit 11 Kilowatt zuhause an Wechselstrom geladen werden. Damit wäre die maximale Ladung in 8 Stunden erreicht. Unterwegs kann mit Gleichstrom und bis zu 150 Kilowatt geladen werden. Audi Kunden sollen eine Karte erhalten, die an 80 Prozent aller E-Zapfsäulen in Europa verwendet werden kann. So soll da nervige Probleme mit Authentifizierungen bei unzähligen Kleinbetreibern vermieden werden.

Fazit

Audi kann endlich auch Elektro. In Serie und alltagstauglich. Lange hat man in Ingolstadt damit Zeit gelassen. Das hat durchaus Tradition im Volkswagen-Konzern. Was nun kommt, kann sich jedoch mehr als sehen lassen und dürfte Elon Musk noch weitere Sorgenfalten ins Gesicht prägen. Die ersten Auslieferungen des in Brüssel produzierten Audi e-tron sind schon für Anfang 2019 geplant. Er kann zum Grundpreis von 79.000 Euro bestellt werden. In diesem Preis ist eine umfangreiche Serienausstattung beinhaltet.

Technische Daten:

Audi e-tron

Antrieb: Pro Achse eine Drehstrom-Asynchronmaschine

Getriebe: Feste, stufenlose Übersetzung

Leistung Motor vorn: 125 kW (Höchstleistung), 135 kW (Peak)

Leistung Motor hinten: 140 kW (Höchstleistung), 165 kW (Peak)

Drehmoment Motor vorn: 247 Nm

Drehmoment Motor hinten: 314 Nm

Systemleistung: 265 kW (Höchstleistung), 300 kW (Peak)

Systemdrehmoment: 561 (Höchstmoment), 664 NM (Peak)

Akkukapazität: 95 kWh

Verbrauch: noch nicht kommuniziert

Reichweite: > 400 km (WLTP)

Ladeleistung: bis 22 kW (AC), bis 150 kW (DC)

0 – 100 km/h: 5,7s (Boostmodus), 6,6 s (Normalmodus)

Höchstgeschwindigkeit: 200 km/h

Anhängelast: 1.800 kg

Länge: 4,901 m

Breite: 1,935 m

Höhe: 1,629 m

Radstand: 2,928 m

Leergewicht: 2.490 kg

Basispreis: 79.900 Euro