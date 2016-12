Arden aus Krefeld, seit 44 Jahren Spezialist für britische Autos, bietet auch für den neuen Jaguar F-Pace ein umfangreiches Veredelungsprogramm und Leistungssteigerungen an. Die Dieselmotoren können auf über 151 kW / 205 PS (2.0d) bzw. 250 kW / 340 PS (3.0d) gebracht werden. Mit dem optionalen Soundsystem lassen sich individuell per Tastendruck am Lenkrad drei verschiedene Klangstufen einstellen, die die Selbstzünder akustisch in die Nähe eines V8-Benziners rücken. Für die V6-Kompressormotoren bietet Arden bis zu 316 kW / 430 PS Spitzenleistung und ein noch fülligeres Drehmoment. Dazu gibt es passende Sportfedern. Das Exterieur lässt sich mit einem handgefertigten Edelstahlgitterset mit „Arden“-Schriftzug und ebenfalls aus Edelstahl gefertigten, TÜV-geprüften Seitenschwellerrohren veredeln. Sie sind auf Wunsch auch mit Beleuchtung erhältlich, die über die original Fernbedienung gesteuert werden können. Auch die Arden-Jaguar-Kühlerfigur findet sich im Angebot, das in Kürze um die 22-Zoll-Dakar-II-Felge und ein Aerodynamikpaket erweitert wird.

Auch der Innenraum des F-Pace kann mit Arden verfeinert werden. Zur Auswahl stehen unter anderem ein Aluminium-Pedalset und handgefertigte Einlegeteppiche. In der Arden-Sattlerei werden ganz nach Kundenwunsch Vollleder oder Alcantara verarbeitet sowie Carbon und Echtholz im Interieur eingearbeitet.

Die Jaguar-Herstellergarantie bleibt bei allen Modifikationen grundsätzlich erhalten. Darüber hinaus bietet Arden für seine Leistungssteigerungen eine zusätzliche Motorgarantie an. Zusätzlich garantiert eine zwischen Arden und Jaguar Land Rover Deutschland bestehende Vereinbarung im Schadenfall eine Abwicklung über jede Jaguar-Vertragswerkstatt. ampnet

Fotos: Jaguar