In solchen Fällen ist guter Rat und Abhilfe meistens teuer. Erfahrene Camper werden diese Reihe mit ihren Erfahrungen und schier endlos fortsetzen können. Denn beim Camping ist man bekanntlich Wind und Wetter ausgesetzt. Das T-Rex®-Tape sollte in jedem Wohnmobil bevorratet sein. Denn wer mit seinem fahrenden Wohnzimmer unterwegs ist, kann auch im negativen Sinn immer etwas erleben. Mal bleibt die Schranktür während der Fahrt nicht zu, mal bricht die Halterung der Markise oder das Glasdach wird von einem Windstoß aus seiner Verankerung gerissen.

Ein Klebeband, das unter allen Bedingungen – selbst bei Nässe – funktioniert, kann Retter in der Not sein. Wir alle wissen doch, das Malheur passiert fast immer am Wochenende oder nachts. Das T-Rex®Band kann in solchen Fällen der Retter in der Not sein und sogar teure Handwerker ersetzen.

Drei verschiedene Bänder lösen nahezu jedes Befestigungsproblem mit der Kraft eines Dinosauriers. Aber nicht allein beim Campen ist das T-Rex®-Band ein unersetzlicher Helfer. Diese Bänder eignen sich für alle anfallenden Reparaturen, ganz egal ob Do-It-Yourself, Camping und Outdoor, im Haus und Garten, beim Hobby oder in der Freizeit!

T-Rex®-Gewebeband

Das T-Rex® Gewebeband ist extrem stark und reißfest. Zudem zeichnet es sich durch eine ultimativ hohe Klebkraft aus. Einmal aufgeklebt, beißt es sich selbst auf rauen oder unebenen Untergründen fest. Dieses Tape eignet sich hervorragend für alle Last-Minute-Reparaturen – ob beim Wandern, Campen und selbst bei Bootstouren. Das T-Rex® Gewebeband hält, verstärkt, befestigt und dichtet sogar ab. Wie das möglich ist? T-Rex® wird mit einem speziellen Produktionsverfahren hergestellt, bei dem Kleberschicht, Gewebe und Träger zu einer Schicht verschmolzen werden. Wir haben es ausprobiert! Obwohl wir zunächst skeptisch waren, haben uns die Ergebnisse überzeugt. T-Rex® Transparent

Warum gibt es so etwas nicht schon lange? T-Rex® Transparent ist das perfekte Klebeband Reparaturen, die unsichtbar sein sollen. Dieses transparente Band ist wetterfest und kristallklar. Und selbst unter Sonneneinstrahlung vergilbt es nicht, denn es ist dauerhaft uv-beständig. Voraussetzung ist lediglich ein sauberer und nicht poröser Untergrund. T-Rex® Transparent funktioniert im Innen- genauso gut wie im Außenbereich. Es kann zwischen minus 12 und plus 40°C verarbeitet werden. Selbst auf leicht nassen Untergründen haftet dieses durchsichtige Klebeband. Damit eignet es sich perfekt für Garten und Camping. T-Rex® Fix-it

Dieses 2K-Glasfaserband repariert Schäden im Innen- und Außenbereich. Was es ausmacht? Seine extrem starke Klebkraft und sein schnelles Aushärten in nur 20 Minuten! Fix-it ist nach dem Aushärten wetterfest und wasserdicht. Und es ist hitze- und kältebeständig bis 150 Grad. Fix-it ist stark, widerstandsfähig, schleif- und lackierbar. Und es haftet auf nahezu allen Untergründeuten! Fix-it repariert hochwertige Geräte, genauso wie Schläuche Rohre oder Werkzeuge. Und es ist easy in der Anwendung. Man braucht lediglich ein kleines Gefäß mit Wasser. Dann die Fix-it Rolle in das Wasser eintauchen, kurz einziehen lassen, die Rolle auswringen und den zu reparierenden Gegenstand fest umwickeln. Dann nur noch 20 Minuten aushärten lassen (unter Wasser sollten es 40 Minuten sein) und bei Bedarf weiterarbeiten. FIX-it darf jedoch nicht für medizinische Zwecke verwendet werden und ist nicht geeignet zum Isolieren, Verbinden und Reparieren stromführender Komponenten.

