Casinos haben mich schon immer magisch angezogen. Aber mit Anzug und Krawatte in verruchten Räumlichkeiten abzuhängen, war nie mein Ding. Da sind mir Online-Casinos viel näher. Ich spiele von zuhause aus oder auch von unterwegs, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Ganz wonach mir ist. Mr Green Casino ist ein solches Online-Casino. Mr Green gibt es seit 2008. Mr Green ist ein modernes Online-Casino, in dem Spieler 24 Stunden am Tag ein umfangreiches Angebot nutzen können. Mr Green Casino ist dafür bekannt, eine der individuellsten Alternativen auf dem Online-Spielermarkt bereitzustellen. Das zeigt sich auch dadurch, dass im Mr Green Casino nicht nur eine einzige Software, sondern gleiche mehrere nutzbar sind. Sogar eine Kombination aus Spielen von drei verschiedenen Entwicklern ist möglich. Damit hebt sich Mr Green deutlich positiv ab. So ist es nicht weiter verwunderlich, dass das Mr Green Casino innerhalb kurzer Zeit zu einem der beliebtesten Online Casinos wurde. Nutzerfreundlichkeit hat hier größte Priorität. So finden sich auch neue Kunden schnell zurecht. Obwohl das Angebot im Mr Green Casino extrem groß ist, leidet die Übersichtlichkeit nicht. Wer sich bereits mit Slots und anderen Spielen auskennt, kann ganz gezielt nach seinen Lieblings-Games suchen.

Die Kategorien Blackjack, Roulette, Video-Poker und Video-Slots werden in erstklassiger Qualität angeboten. Die einzelnen Games sind so kreativ gestaltet, dass auch simple Spiele und Slotmaschinen unterhaltsam sind. Als Live-Spiele werden Baccarat, Blackjack, Casino Hold’em und Rouletteangeboten.

Das Casino besitzt übrigens eine EU-Lizenz der maltesischen Glücksspielbehörde. Zudem ist das Mr Green Casino mit dem eCOGRA-Siegel ausgestattet, das nur wenige Online Casinos tragen dürfen. Mr Green betont, dass die Auszahlungsgeschwindigkeit in ihrem Online-Casino hoch sei, auch Einzahlungen würden rasch gut geschrieben. Neue Spieler erhalten übrigens einen Bonus bis zu 100 Euro. Zusätzlich gibt es für Neulinge noch 20 kostenlose Freespins für Gonzos Quest. Die Hotline des Mr Green Casinos kann kostenfrei angerufen werden, die Servicemitarbeiter sprechen deutsch. Auch ein Live-Chat steht rund um die Uhr für die Kunden bereit. Wer seine Frage lieber per Mail stellt, erhält innerhalb kurzer Zeit eine Antwort, garantiert Mr Green.

Auch mobil verfügbar

Das Mr Green Casino ist auch mobil nutzbar. Etwa 100 Spiele stehen mobil zur Auswahl. Um mobil zu spielen, ist nicht einmal eine App notwendig, es genügt, sich vom Smartphone aus einzuloggen. Es gibt aber auch eine App des Mr Green Casinos. Man muss diese App nicht aus dem Appstore oder vergleichbaren Alternativen herunterladen, denn die App des Mr Green Casinos wurde auf HTML5 programmiert. Sie integriert sich automatisch in die Browserversionen von Chrome, Firefox, Internet Explorer oder Safari.

Doch Vorsicht: Es handelt sich hierbei um ein Glücksspiel und somit besteht Suchtgefahr!