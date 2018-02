Alles begann im Auto…

Okay so viel vorab, ich werde dieses Jahr 30 Jahre alt. Es ist grundsätzlich nicht so, dass ich viele Verfallserscheinungen spüre. Aber einige Sachen haben sich in meinem Körper schon verändert. Auch wenn man das natürlich nie gerne zugibt. Ich hab jetzt schon den dritten Hexenschuss in einem Jahr, der Kater zieht sich manchmal gerne in den zweiten Tag und es wachsen Haare an den falschen Stellen. Dort wo ich sie mir allerdings wünschen würde, bleiben sie aus. Doch was am schmerzlichsten spürbar ist, ist die Veränderung der eigenen Libido. Ich bin kein Mediziner, aber ich vermute, dass das nicht an meinem Testosteron-Level liegt. Denn als sportlicher Mensch, auf dem Zenit seiner Leistungsfähigkeit, sollten meine Sexualhormone gerade eine Dauer-Party mit ziemlich vielen Freunden schmeißen. So ne Art Evolutions-Facebook-Party oder so.

Was ich eigentlich sagen will ist, dass sich mit zunehmendem Alter die Prioritäten und damit die Aufteilung der gedanklichen Ressourcen verschieben. Hätte man als Student noch den Fokus jedem attraktiven Inhalt einer Schürze hinterher zu jagen, so hat sich der eigene Kosmos inzwischen verändert. Sehr viel Energie wird nun der Arbeit zugemessen und privat fühlt man sich im sicheren Hafen einer Langzeitbeziehung zuhause und angekommen. Was auf der einen Seite ein wonnig warmes Geschenk ist, mutiert auf der anderen Seite nur all zu schnell zur Gefahr der eigenen Lust. Der Libido-Falle schlechthin, an der auch viele Beziehungen zerbrechen. Denn im stressigen Alltag wird die eigene Sexualität oder die mit der Partnerin oft in den Hintergrund gedrängt oder gerät gar ganz in Vergessenheit. Was total scheisse ist, denn Sex ist gesund, macht Spaß, verbrennt Kalorien, sorgt für Bindung und bläst für einige Minuten den Kopf frei. Haha. Was ich eigentlich sagen will ist, dass sich mit zunehmendem Alter die Prioritäten und damit die Aufteilung der gedanklichen Ressourcen verschieben. Hätte man als Student noch den Fokus jedem attraktiven Inhalt einer Schürze hinterher zu jagen, so hat sich der eigene Kosmos inzwischen verändert. Sehr viel Energie wird nun der Arbeit zugemessen und privat fühlt man sich im sicheren Hafen einer Langzeitbeziehung zuhause und angekommen. Was auf der einen Seite ein wonnig warmes Geschenk ist, mutiert auf der anderen Seite nur all zu schnell zur Gefahr der eigenen Lust. Der Libido-Falle schlechthin, an der auch viele Beziehungen zerbrechen. Denn im stressigen Alltag wird die eigene Sexualität oder die mit der Partnerin oft in den Hintergrund gedrängt oder gerät gar ganz in Vergessenheit. Was total scheisse ist, denn Sex ist gesund, macht Spaß, verbrennt Kalorien, sorgt für Bindung und bläst für einige Minuten den Kopf frei. Haha.

Und weil meiner Muse zur schönsten Nebensache der Welt im Alltag manchmal unnötig schwere Fesseln angelegt hatte, wollte ich etwas ändern. Bei der Suche nach einem geeigneten Sprengstoff war mir klar, dass Sport und gesunde Ernährung nicht die geeigneten Stellschrauben sind. Denn diese sind bei mir schon relativ kräftig angezogen. Also beschäftigte ich mich in der Recherche mit mentalen Programmen, die in einem vollgepackten Alltag Platz finden könnten. Dabei stoß ich auf das MindChange Audioprogramm „ Und weil meiner Muse zur schönsten Nebensache der Welt im Alltag manchmal unnötig schwere Fesseln angelegt hatte, wollte ich etwas ändern. Bei der Suche nach einem geeigneten Sprengstoff war mir klar, dass Sport und gesunde Ernährung nicht die geeigneten Stellschrauben sind. Denn diese sind bei mir schon relativ kräftig angezogen. Also beschäftigte ich mich in der Recherche mit mentalen Programmen, die in einem vollgepackten Alltag Platz finden könnten. Dabei stoß ich auf das MindChange Audioprogramm „ Der beste Sex deines Lebens “ für Männer. Das Hörbuch hat den Anspruch in entspannenden 25 Minuten sexuellen Fantasien zu erhöhen, die eigene Libido zu verbessern und die sexuelle Leistungsfähigkeit zu steigern. Gekauft!

Also begann ich in entspannter Position, meist im Liegen vor dem Schlafengehen diesem MP3 Hörbuch zu lauschen. Zu Beginn des neuen Mental-Trainings waren drei bis vier Einheiten pro Woche empfohlen. Schön war die hohe Flexibilität da das Programm auf meinem Smartphone und damit stets bei mir war. Außerdem genoss ich die digitalen Auszeiten. Oft bin ich beim Hören einfach weg genickt, was auch nicht weiter schlimm war. Im Gegenteil die sanfte Stimme schaukelt einen tief in den Schlaf, ist aber gleichwohl auch sehr eindringlich. Da ich eigentlich schwer von dieser Art von Projekten zu beeindrucken bin, war ich schon nach zwei Wochen vom Effekt überrascht.

Denn nach einem entspannenden Besuch im Thermalbad konnten wir die Heimfahrt kaum abwarten und liebten uns im Auto. Zweifelsohne eines der aufregendsten Erlebnisse bisher und vielleicht der beste Sex meines Lebens. Obwohl oder gerade weil der Ort ja sehr unbequem war. Was war denn da passiert? Durch gezieltes Mentaltraining wurden meine negativen Gedanken verdrängt und durch Positionierung wahrscheinlich der Testosteron-Spiegel gesteigert. Aus Gedanken wurden Dinge. Das erhöhte meine Lust, stärkte meine sexuelle Leistungsfähigkeit und führte zu einem intensiven Sexerlebnis. Aber was zweifelsohne der Schlüssel hin zum besseren Sex war, war meine mentale Einstellung. Denn durch das Training konnte ich mein Denken, Fühlen und Handeln vollständig auf Leidenschaft und Ihre Lust bündeln. Was die Kraft der eigenen Gedanken zu Leisten in der Lage ist, ist schon verblüffend. Denn nach einem entspannenden Besuch im Thermalbad konnten wir die Heimfahrt kaum abwarten und liebten uns im Auto. Zweifelsohne eines der aufregendsten Erlebnisse bisher. Obwohl oder gerade weil der Ort ja sehr unbequem war. Was war denn da passiert? Durch gezieltes Mentaltraining wurden meine negativen Gedanken verdrängt und durch Positionierung wahrscheinlich der Testosteron-Spiegel gesteigert. Aus Gedanken wurden Dinge. Das erhöhte meine Lust, stärkte meine sexuelle Leistungsfähigkeit und führte zu einem intensiven Sexerlebnis. Aber was zweifelsohne der Schlüssel hin zum besseren Sex war, war meine mentale Einstellung. Denn durch das Training konnte ich mein Denken, Fühlen und Handeln vollständig auf Leidenschaft und Ihre Lust bündeln. Was die Kraft der eigenen Gedanken zu Leisten in der Lage ist, ist schon verblüffend.

Vom Erfolg begeistert blieb ich natürlich bei der Stange und beim MindChange Audio-Programm. In den kommenden Wochen bemerkte ich ein deutlich intensiveres Sexualverlangen, eine bewusstere Sexualität und bessere Performance meinerseits. Im Detail war eine verbesserte Libido, stärkere Schwellkörperdurchblutug, härtere Erektionen, weniger störende Gedanken beim Sex, längeres Durchhalten, mehr Lust und mehr sexuelle Fantasien spürbar. Das MindChange Audioprogramm „Bester Sex deines Lebens“ half mir mit mentalen Techniken dabei einfach lockerer zu werden. Es wurde von Mentaltrainer und Coach Ulrich Oldehaver entwickelt und damit auch bei anderen Männern Erfolge erzielt hat.

mental bei vielen Themen in Ihrem Leben unterstützen, lässt man sich nur darauf ein. Egal ob Gesundheit, Erfolg oder persönliche Entwicklung. Entspannen Sie sich und lassen Sie sich mental stärken. Ihr findet die Produkte unter: Die MindChange Audioprogramme sind indes vielseitig. Sie könnenmental bei vielen Themen in Ihrem Leben unterstützen, lässt man sich nur darauf ein. Egal ob Gesundheit, Erfolg oder persönliche Entwicklung. Entspannen Sie sich und lassen Sie sich mental stärken. Ihr findet die Produkte unter: https://shop.mindvisory-seminars.de/account