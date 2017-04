Und genau das ist seit 45 Jahren das große Plus des ADAC Zurich 24h-Rennen am Nürburgring. Hier sind die Tickets bezahlbar. Für alle vier Tage kostet es 64 Euro, die Tageskarte etwa 30 Euro. Und dabei ist die Boxengasse für alle Besucher offen. Vor Qualifying und 24h-Rennen darf jeder die Autos in der Startaufstellung begutachten, Erinnerungsfotos schießen, mit Fahrern und Verantwortlichen sprechen. Das 24h-Rennen wird anschließend nicht nur auf einem Teil des GrandPrix Kurses ausgetragen, es führt auch über die Nordschleife. Irgendwo hier in der Grünen Hölle wäre Niki Lauda in seinem Ferrari 312T2 fast verbrannt, als er mit Tempo 220 in die Böschung am „Bergwerk“ knallte. Zum ADAC Zurich 24h Stunden Rennen kommen Menschen aus der ganzen Welt, um ein Mal die Herausforderung Nordschleife selbst erfahren zu dürfen. Übrigens: Der Titelsponsor Zurich zählt zu den größten Versicherungsnehmern in Deutschland. Jeder Motorsport-Begeisterte kennt seit Kindheitstagen die Namen der berühmten Streckenabschnitte wie Schwedenkreuz, Adenauer Forst, Brünnchen oder Döttinger Höhe.