Alfa Romeo wird am 16. November einen neuen Meilenstein in seiner über einem Jahrhundert langen Geschichte auf der Los Angeles Motor Show vorstellen. Das erste SUV der Italiener steht in den Startlöchern: Der neue Alfa Romeo Stelvio.

Um diesen einzigartigen und exklusiven Moment zu erleben, wird die Pressekonferenz ab 18.15 Uhr deutscher Zeit auf der offiziellen Internetseite unter http://www.alfaromeo.com/reveal live ausgestrahlt.