Die Fahrzeugkategorie soll eigentlich schon alles sagen – Sports Utility Vehicle, kurz SUV. Alfa Romeo möchte den Namensbestandteil „Sports“ ernst nehmen und in der Modellpalette des neuen Alfa Romeo Stelvio den Schwerpunkt auf besonders leistungsfähige Turbobenziner legen, so verkündet der italienische Premiumhersteller in seiner Pressemeldung.

Den Marktstart in Deutschland will Alfa mit einem exklusiven sportlichen Einführungsmodell feiern. Der ab sofort als First Edition bestellbare Alfa Romeo Stelvio wird von einem 2.0-Liter-Vierzylinder Benzinmotor angetrieben, der mit Twin-Scroll-Turbolader und wassergekühltem Ladeluftwärmetauscher 206 kW (280 PS) leistet. Ausgerüstet mit dem elektronisch gesteuerten Allradantrieb Alfa Q4 und 8-Stufen-Automatikgetriebe soll der Alfa Romeo Stelvio First Edition eine Höchstgeschwindigkeit von 230 km/h erreichen und in 5,7 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h beschleunigen. Der Basispreis für das Einführungsmodell beträgt 56.000 Euro.

Übrigens: Der Modellname Stelvio soll eine Hommage an die höchste asphaltierte Passstraße in den italieni­schen Alpen sein, die zweithöchste in Europa – das Stilfser Joch. Die „Strada Statale 38 dello Stelvio“ soll auf rund 20 Kilometern und mit 75 Kehren, atemberaubende Ausblicke und stellen­weise mehr als sieben Prozent Steigung bis hinauf zur Passhöhe auf 2.758 Meter bieten. Diese einzigartige Straße bildete die Inspiration für den Fahrspaß und die Leistungsfähigkeit, die der neue Alfa Romeo Stelvio.

TECHNISCHE DATEN

Alfa Romeo Stelvio

2.0 Turbo 206 kW (280 PS) AT AWD

Getriebe 8-Gang Automatik

Anzahl Zylinder 4, in Reihe

Anzahl Ventile pro Zylinder 4

Hubraum (cm3) 1995

Leistung KW U/min 206 KW 5250

Maximales Drehmoment KW U/min 400 NM 2250

Beschleunigung 0-100 km/h (s) 5,7

Höchstgeschwindigkeit (km/h) 230

Abgasnorm Euro 6b

Kraftstoffverbrauch – innerorts (l/100 km) 8,9

Kraftstoffverbrauch – außerorts (l/100 km) 5,9

Kraftstoffverbrauch – kombiniert (l/100 km) 7

CO2–Emission (g/km) kombiniert 161

Leergewicht ohne Fahrer (kg) 1660

Höhe (mm) 1648

Breite (mm) 1903 (ohne Spiegel)

Länge (mm) 4687

Radstand (mm) 2818

Kofferraumvolumen (l) 525