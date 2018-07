Wenn es um amerikanische Legenden auf Rädern geht, dann geht es um die Allradler von Jeep, um die Bikes von Harley-Davidson und die silbernen Zigarren, die stylischen Caravans von Airstream. Im vergangenen Jahr stellte Airstream in den USA den neuen Tommy Bahama Special Edition Wohnwagen in der 19 Fuß Variante vor. Jetzt kommt eine limitierte Anzahl der kultigen Wohnwagen nach Deutschland.

Der Tommy Bahama Special Edition Airstream ist ein mobiles Strandhaus, und ein echter Hingucker. Im Inneren der zeitlos gestylten Alu-Hülle bietet er einen hochwertigen Ausbau mit karibisch inspirierten Design-Akzenten. Die Tommy-Bahama-Stoffe sollen Karibik-Flair in den Wohnraum bringen, die Schränke mit Lamellentüren sorgen in Kombination mit den Holzjalousien für einen Hauch von Eleganz. Der Infinity-Webboden ist ebenso schön wie langlebig und das Zubehörset macht Bad, Bett und Küche von Anfang an wohnlich.

Armin Heun, Geschäftsführer des deutschen Airstream-Importeurs Roka-Werk: „Auch wenn dieses Modell eigentlich nicht für den europäischen Markt entwickelt wurde, konnten wir nicht umhin, es auch hier anbieten zu wollen. Es hat uns zwar einiges an Überzeugungskraft gekostet, aber nun können wir eine kleine Zahl von Fahrzeugen auch offiziell in Europa anbieten. Die Fahrzeuge werden von uns importiert, auf europäische Standards umgerüstet und werden offiziell mit deutscher Zulassung als Airstream und mit voller Werksgarantie vertrieben.“

Der Tommy Bahama 19 hat eine Aufbaulänge von rund 5,1 Metern und eine Breite von zweieinhalb Metern. In der in Europa angebotenen Version wird er voraussichtlich ein Leergewicht von rund 1980 kg haben, das zulässige Gesamtgewicht liegt bei 2500 kg. Die Stützlast wird voraussichtlich bei etwa 130 kg liegen.

Der Tommy Bahama Airstream bietet bis zu vier Schlafplätze, eine separate Duschkabine und eine Spülwassertoilette. Zur Serienausstattung gehört neben einem großen Kühlschrank, einer Klimaanlage, einer Zipdee Markise, einem dreiflammigen Herd mit Ofen, einer hochwertigen Audioanlage und elektrischen Stützen auch eine beleuchtete Bar. Die Kapazität des Frischwassertanks beträgt 87 Liter, der Abwassertank fasst 79 Liter, der Schwarzwassertank 68 Liter.

Da der Vertrag zwischen Airstream und Tommy Bahama nur für einen beschränkten Zeitraum gilt, ist auch die Zahl der Caravans für den deutschen Markt streng limitiert. Erstmals vorgestellt wird der Tommy Bahama in der 19-Fuß-Variante auf dem Caravan Salon 2019 in Düsseldorf, Halle 5 Stand E02. Das Basisfahrzeug des Tommy Bahama 19 wird in Deutschland zum gleichen Preis angeboten wie in den USA, natürlich umgerechnet in Euro und zuzüglich Transport, Zoll und Mehrwertsteuer. Die Umrüstung von Zugeinrichtung, Achse, Reifen, Außenbeleuchtung, Elektro- und Gasanlage auf EU-Standard schlägt noch einmal mit rund 12.000 Euro zu Buche. Damit liegt der Gesamtpreis des Tommy Bahama 19 beim aktuellen Umrechnungskurs bei 98.385 Euro. ampnet

Fotos: Airstream