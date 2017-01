Der Autoclub strukturiert sein Pannenservice-Angebot für Lkw, Auflieger, Anhänger und Busse neu. Ab sofort haben Kunden des ADAC TruckService die Qual der Wahl. Statt einem Einheitstarif gibt es nun eine Grundversorgung, die durch verschiedene Pakete ergänzt werden kann.

Das dreistufige Angebot umfasst die Fahrzeugschutz-Vertragspakete S, M und L. Alle drei Varianten beinhalten unverändert ein Jahr lang und europaweit die Organisationskosten für die Pannenhilfe sowie die Einsatzkosten am Pannenort – es fallen lediglich Material- und Ersatzteilkosten an. Darüber hinaus können sich Fuhrpark-Betreiber mithilfe von Zusatzservices absichern. So sind zum Beispiel im S-Tarif Abschleppkosten bis zu 1.500 Euro jährlich inklusive, wenn das Fahrzeug nicht vor Ort repariert werden. Im Tarif M sind es 3.000 und bei L 4.000 Euro pro Jahr.

Neu ist außerdem ein Reifenschutz für bis zu 12 Monate alte Pneus. Der ADAC TruckService liefert und montiert bei einer Panne bis zu vier Neureifen bis jeweils 500 Euro im Jahr. Abgesichert ist außerdem der Verlust von Fahrereigentum aus dem Cockpit durch Diebstahl, Feuer oder einen Unfall. Im Tarif M ist die Wiederbeschaffung bis 1.000 Euro und im Tarif L bis 2.000 Euro inklusive.

Und was kosten die Dienste der auf Nutzfahrzeuge spezialisierten geloben Engel? Der Schutz für Trailer startet bei 169 Euro jährlich, der für Zugmaschinen bei 439 Euro. mid