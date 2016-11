Mitsubishi bietet vier seiner Modellreihen als „Diamant“-Edition mit Preisvorteilen an. So gibt es den Space Star als „Diamant Edition“ 1.0 ab 9290 EUR. Unter anderem bietet er Klimaanlage, Audiosystem inkl. Radio und CD-/MP3-Funktionmit, USB-Audioschnittstelle sowie Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung. Die Topversion „Diamant Edition+“ 1.2 Cleartec mit stufenlosem CVT-Automatikgetriebe wird für 12 690 EUR und einem Gesamtpreisvorteil von 3000 EUR angeboten. Der Space Star Diamant Edition+ verfügt über 14-Zoll-Leichtmetallfelgen, ein Zweifarbdesign, Sitzheizung, Bluetooth-Schnittstelle und beheizbare Außenspiegel sowie Licht und Regensensor.

Der ASX Diamant Edition 1.6 Cleartec wird für 18 9990 Euro angeboten und bietet Ausstattungsdetails wie 18-Zoll-Leichtmetallfelgen, Nebelscheinwerfer, Regensensor, Rückfahrkamera, Freisprecheinrichtung, Chrom-Exterieur-Paket, Klimaautomatik inkl. kühl- und beheizbarem Handschuhfach, Lichtsensor, Multifunktionslenkrad und Schaltknauf in Leder, Sitzheizung vorn, Tempoautomatik sowie eine USB-Audioschnittstelle.

Der ASX Diamant Edition+ steht in zwei Motorvarianten zur Verfügung: Als Benziner mit manuellem Schaltgetriebe (20 490 Euro) und als Diesel mit sechsstufigem Automatikgetriebe und permanentem Allradantrieb für 27 490 Euro. Er bietet zusätzlich Xenon-Scheinwerfer, getönte hintere Scheiben und ein Smart-Key-System. Der Gesamtpreisvorteil für die ASX-Editions-Modelle beträgt bis zu 4400 Euro.



Den Mitsubishi Outlander gibt es in der Version Diamant Edition 2.0 Cleartec 2WD mit Benzinmotor und Frontantrieb für 21 990 Euro. Er bietet bei 5000 Euro Ersparnis unter anderem 16-ZollLeichtmetallfelgen, ein Audiosystem mit MP3-Funktion und 6,1-Zoll-Touchscreen, eine Kofferraumbox, Nebelscheinwerfer, abgedunkelte Scheiben ab B-Säule, einen Regensensor und Rückfahrkamera sowie eine vordere Sitzheizung.

Der Outlander Diamant Edition+ 2.2 DI-D mit Automatikgetriebe und Allradantrieb ist für 31 990 Euro zu bekommen. Zusätzlich zur Diamant Edition gibt es unter anderem 18-Zoll-Leichtmetallfelgen, digitalen Radioempfang (DAB+), eine elektrisch zu bedienende Heckklappe, eine elektronische Parkbremse, LED-Scheinwerfer, Navigationssystem, Scheinwerferreinigungsanlage und schlüsselloses Zugangssystem inklusive Start-Stopp-Knopf.

Bis zu 5500 Euro Preisvorteil bietet der Pick-up L200. Die Diamant Edition kostet 33 390 Euro für die Doppelkabine mit 181-PS-Turbodiesel und Allradantrieb. Die Editionsausstattung umfasst unter anderem 18-Zoll-Leichtmetallfelgen in Matt-Schwarz, Bluetooth-Schnittstelle, Berganfahrhilfe, elektrisch beheiz- und anklappbare Außenspiegel, elektrische Scheibenheber vorn und hinten, Klimaautomatik, Kotflügelverbreiterung, den Kühlergrill „New Design“ in Matt-Schwarz, die Laderaumbeschichtung Polyurethan schwarz, Spurhalteassistent, Stoßfänger vorn mit Folien-Design „Dynamic Shield“ in Matt-Schwarz, Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer sowie eine Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung.

Für einen Aktionspreis von 39 790 Euro gibt es den L200 Diamant Edition+ 2.4 DI-D+ 4WD mit Automatikgetriebe, LED-Tagfahrlicht, Digitalradio, elektrisch einstellbarem Fahrersitz, Zwei-Zonen-Klimaautomatik, Navigationssystem, Schaltwippen am Lenkrad, Sitzbezüge in Leder, Sitzheizung vorn und Smart-Key-System. (ampnet)

