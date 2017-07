Abarth ist eine kleine, aber feine Marke mit langer Tradition und unzähligen positiv-verrückten Anhängern. Das Konzept ist schnell erklärt: Die Italiener verpassen der Fiat Stangenware eine Extraportion Bums, Straßenlage, Sound und vor allem sportlichen Look. Mit diesem Konzept gewinnt der konzern-eigene Tuner mit dem berühmten Skorpion-Logo seit der Gründung der Marke im Jahr 1949 eine stetig wachsende Fan-Gemeinde. Grund genug, heute über den Abarth Day 2017 zu berichten, sich mit dem den Freunde der Marke am Hockenheimring zu treffen und den Abarth 124 Spider auf der Rennstrecke zu bewegen.

Die Abarth Days gibt es erst seit 2 Jahren. Während das vom offiziellen Fanclub „The Scorpionship“ organisierte Treffen letztes Jahr an mehreren Orten in Europa am gleichen Tag statt fand, war das Prinzip in diesem Jahr ein neues. Die Treffen in den Ländern wurden auf verschiedene Termine gelegt, so konnten sich die Fans sich über das Jahr hinweg auf mehere Treffen freuen. Bereits im Mai starte das erste Event in Frankreich. Es folgten Italien, Großbritannien, Portugal, Österreich, und Spanien. Und nun das Finale als krönender Abschluss am 03. Juli am Hockenheimring.

Das Finale in Deutschland war quasi ein Pflichttermin für viele Enthusiasten mit dem Skorpion-Wappen im Herzen und auf dem Auto. Kein Wunder, dass etwa 600 Fans in 250 Abarths am Hockenheimring gastierten. In Windeseile füllte sich der Parkplatz mit einem kunterbunten Mix aus neuen und alten Abarth Modellen. Sich hier umzuschauen zu können war allein schon die Anreise bereits wert. Die Kennzeichen der Schmuckstücke waren nicht nur deutscher Herkunft. Fans aus ganz Europa am Start, hatten die meist lange Anreise auf sich genommen. Für echte Petrolheads kein Thema. Und sie sollten auf ihre Kosten kommen. Auf und an der Rennstrecke ging es richtig zur Sache. So konnten die Teilnehmer ihr Fahrerisches Können in raffinierten, fahraktiven Prüfungen unter Beweis stellen und verbessern.