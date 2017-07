Italien, Stilvorbild für alle, die die schönen und genussvollen Dinge des Lebens lieben. Mit dem neuen Abarth 695 Rivale praktizieren die Italiener einmal mehr das Geheimnis des italienischen Lebensstils. Bei diesem Sondermodell machen Fiats hauseigene Sportabteilung und die italienische Traditionswerft Riva gemeinsame Sache. Die Ergebnisse können sich sehen lassen. Sie heißen Abarth 695 Rivale und 695 Rivale 175 Anniversary. Bei Letzterem handelt es sich um ein streng limitiertes Sondermodell zur Ehren des Motoryachten-Herstellers. Die italienische Marke Riva feiert nämlich ihren 175. Geburtstag. Im Jahr 1842 wurde der Produzent luxuriöser Sportboote gegründet. Und von Abarth kommt prompt ein Geburtstagsgeschenk der ganz besonderen Art: das ultra-exklusive Sondermodell Abarth 695 Rivale 175th Anniversary. Nur jeweils 175 Exemplare der Limousine und des Cabriolets werden gebaut. Handgefertigte Details, wie die zweifarbig blau-schwarz mit Leder bezogenen Sitzen, die mit Stickereien zur Feier des Geburtstags verziert sind, machen die Sondermodelle zu etwas ganz Besonderen. Ein spezifisches Logo auf der mit Kohlefaser verkleideten Armaturentafel machen Stück für Stück einzigartig. Für den Feinschliff sorgen eine auf das Geburtstagsmodell verweisende Plakette mit Nummerierung auf der B-Säule sowie das spezifische Design der 17-Zoll-Leichtmetallräder.

Das Design des 695 Rivale zeigt Anleihen bei der neuen Riva „56 Rivale“, einer der wohl manövrierfähigsten und effizientesten Yachten der Werft aus Sarnico. Auf den ersten Blick ist der 695 Rivale an der zweifarbigen Lackierung in Sera Blau und Shark Grau zu erkennen. Beide Farbtöne sind durch einen Doppelstreifen in Aquamarine auf Höhe der Taille getrennt.

Im Innenraum sorgen die Einstiegsleisten aus Kohlefaser, mit blauem Ledersitzen, speziellen Türverkleidungen mit blauen Einlagen sowie Blenden im Armaturenbrett aus Carbon (optional Mahagoni) das Gefühl, am Steuerstand einer Yacht von Riva zu sitzen. Vom Design moderner Riva Motoryachten inspiriert, sind auch die in satinierten, in Chrom ausgeführten Türgriffe und die Satin-Chrom-Heckleiste, die an das Muster neuer Riva-Yachten erinnert. Der Schriftzug „695 Rivale“ ziert Kotflügel und Heckklappe.

Als Antrieb dient ein Turbo-Benziner mit 1,4 Litern Hubraum, der 132 kW (180 PS) und ein maximales Drehmoment von 250 Newtonmeter zur Verfügung stellt. In Punkto Leistungsgewicht liegt der Abarth 695 Rivale auf dem Niveau eines echten Sportwagens. Denn bei einem Leergewicht von geringen 1.045 Kilogramm muss jedes PS nur 5,8 Kilogramm bewegen. Der Abarth 695 Rivale beschleunigt in 6,7 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 225 km/h. Als weitere Ausstattung gehören ein Sportfahrwerk von Koni, eine Vierkolben-Bremsanlage sowie eine Abgasanlage von Akrapovic mit Endrohren aus Carbon zum Leistungsumfang.

Der neue Abarth 695 Rivale hat serienmäßig ist das Entertainmentsystem UconnectTM an Bord, das mit Hilfe der Applikationen Apple CarPlay und Android Auto die Einbindung kompatibler Smartphones ermöglicht. Es wird mittels eines hochauflösenden Touchscreens mit 7,0 Zoll (17,8 Zentimeter) Bildschirmdiagonale bedient. Typisch Abarth sind die Abgasanlage von Akrapovič mit Kohlefaser-verkleideten Endrohren, die Hochleistungsbremsanlage von Brembo mit schwarz lackierten Vierkolben-Bremszangen an der Vorderachse, die glänzend grau lackierten 17-Zoll-Leichtmetallräder im Design Supersport sowie die Stoßdämpfer Abarth by Koni mit FSD-Technologie (Frequency Selective Damping).



Der Preis für den Abarth 695 Rivale startet bei 30.000 Euro. Wer das limitierte Sondermodell Abarth 695 Rivale 175th Anniversary haben möchte, muss noch einige Euros drauflegen.