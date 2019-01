Byton zeigt auf der Consumer Electronics Show (CES) 2019 in Las Vegas erstmals Details zum ersten SUV-Serienmodell, den Byton M-Byte. Die Marke für intelligente Elektrofahrzeuge zeigt die finale Cockpit-Gestaltung mit einer Reihe wegweisender Human Machine Interface (HMI)-Technologien. Byton ist als Smart Device der nächsten Generation positioniert: Die Fahrzeuge sind für die automobile Zukunft entwickelt, in der Mobilität immer mehr zum digital vernetzten Erlebnis wird.

Bytons Shared Experience Display (SED) ist mit 48-Zoll das größte Cockpit-Display in einem Serienauto. Das SED zeigt neben Fahrzeuginformationen auch individuelle digitale Inhalte. Die Position des Displays wurde so entwickelt und getestet, dass der Blick des Fahrers auf die Straße weder abgelenkt noch eingeschränkt wird. Das Display soll sich automatisch den Lichtverhältnissen anpassen. Das große Display und die intuitive Nutzung digitaler Inhalte wie Navigation, Musik, Videos, Fotos, Dateien, Kontakte und mehr kreieren eine einzigartige User-Experience für alle Nutzer im Byton M-Byte Serienfahrzeug. Das von Byton entwickelte 7-Zoll-Driver Tablet befindet sich in der Mitte des Lenkrads direkt über dem Full-Size-Fahrerairbag. Das Driver Tablet dient dem Fahrer als eine der Hauptschnittstellen zur Konfiguration des Fahrzeugs und zur Interaktion mit dem SED.

Die Serienversion des Byton M-Byte wird im Sommer 2019 vorgestellt, die Serienproduktion beginnt Ende des Jahres.

Das Byton-Werk im Chinesischen Nanjing wird im Laufe des Jahres fertiggestellt und ist mit hochmodernen Produktionsanlagen globaler Partner wie AIDA Engineering aus Japan sowie KUKA und DÜRR aus Deutschland ausgestattet. Byton arbeitet mit strategischen Investoren wie FAW und CATL sowie renommierten Zulieferern wie Bosch, BOE und Faurecia zusammen.

Fotos: Byton